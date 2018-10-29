Beşiktaş'a iki şok birden! Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre... – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'a iki şok birden! ve ...

    Beşiktaş'a iki şok birden! Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre...

    'in 10. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele de sarı kart gören , maçında cezalı duruma düşerken; ise sakatlanarak oyundan çıktı. Töre yerine, oyuna dahil oldu.

    Ayrıntılar az sonra...
    1. 29.10.2018 20:47
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