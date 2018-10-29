Beşiktaş'a iki şok birden! Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre...
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele de sarı kart gören Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşerken; Gökhan Töre ise sakatlanarak oyundan çıktı. Töre yerine, Caner Erkin oyuna dahil oldu.
- 29.10.2018 20:47
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
Beşiktaş'a iki şok birden! Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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