Jeremain Lens şoku! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    şoku!

    Jeremain Lens şoku!

    'ın Hollandalı yıldızı , cezalı duruma düştü.

    'in 9. haftasında 'ye konuk olan 'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

    Karşılaşmanın 40. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan Lens, önümüzdeki hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    1. 21.10.2018 21:07
    2. Güncelleme: 21.10.2018 21:39
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