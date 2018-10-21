Jeremain Lens şoku!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Jeremain Lens gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılan Lens, önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
- 21.10.2018 21:07
- Güncelleme: 21.10.2018 21:39
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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