Beşiktaş taraftarlarından köy okuluna ziyaret – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    taraftarlarından köy okuluna ziyaret

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> taraftarlarından köy okuluna ziyaret

    taraftarları ve sanatçı , 'deki bir köy okuluna yaptıkları sürpriz ziyarette öğrencilere spor malzemesi ve forma dağıttı.

    , Toroslar Mahallesi'nde yer alan Yakaköy Ortaokulunu ziyaret etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu 'nin eşlik ettiği taraftarların ziyaretini şaşkınlıkla karşılayan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

    Tek tek sınıfları gezen taraftarlar ve Erkekli, minik öğrencilere forma ve spor malzemesi hediye etti.

    Kendilerine hediye edilen formaları giyen çocuklar, sınıflarında taraftarlarla birlikte slogan atıp, marşlarını seslendirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Erkekli, gazetecilere yaptığı açılamada kendisinin de bir taraftarı olduğunu belirterek, "Beşiktaşlılar hayatlarını paylaşırlar. Beşiktaş'ın simgesi kartaldır. Bu kartal herkesi korur. Pençeleri sağlamdır, yardım eder. Bütün takımları seviyoruz. Hepsi bizim ülkemizin takımları. Her sporcuya da saygı gösteriyoruz." diye konuştu.

    BEDEN ÖĞRETMENİNİN TALEBİNE KULAK VERİLDİ
    Dernek Başkanı Umut Karadeniz de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okula yardımda bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

    "Okulumuzdaki beden eğitimi hocamız kulübümüze ulaşıp, okulda bazı eksiklerin olduğunu bildirmiş. Kulübümüzün bu konuyu bize iletmesi üzerine harekete geçtik. Okuldaki eksikleri tespit ederek bugün bir ziyarette bulunduk. Güzel bir organizasyon oldu. Öğrencilerin enerjisi çok yüksekti. Çok mutlu oldular. O kadar güzel bir ortam oluştu ki çok duygulandık. Sayın başkanımız onlar için forma gönderdi. Ziyaretimizde onları kendilerine ilettik. Güzel bir proje oldu, çok mutluyuz."

    Öğrencilerden 13 yaşındaki İrem Nur Özdemir ise ziyaret karşısında şaşırdığını vurgulayarak, "Çok mutlu olduk. Bizler de bu takımı seviyoruz. Galatasaraylıyım ama yine de formayı giydiğim için çok mutlu oldum. Bizlere spor malzemesi verip, okulumuza masa tenisi aldılar. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Mehmet Kaçmaz da Beşiktaş taraftarı odluğunu belirterek, siyah-beyazlı oyuncu 'nın hayranı olduğunu dile getirdi.

    1. 19.10.2018 18:36
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