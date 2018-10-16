Tolgay ortaya Medel stopere – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ortaya stopere

    <a href="/index/tolgay?id=cf1581cb-2d57-4db8-9431-4285bcd7a6c1" class="" rel="tag">Tolgay</a> ortaya <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> stopere
    , maçı öncesinde özel önlemler aldı. Pas oyunundaki eksiklerini gidermeyi hedefleyen Güneş; orta alanda Atiba-Oğuzhan ikilisine dönmeyi, Ljajic'in yerine 10 numarayı 'a vermeyi planlıyor. Cezalı Vida'nın boşluğunu ise Gary dolduracak.
    1. 16.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ortaya stopere haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN