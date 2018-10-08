Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Karakter koyduk"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tartışmalı pozisyonların yaşandığı, nefesleri kesen ve 2-2 sona eren Konya maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli hoca, "11 kişi başladığımızda kontrol bizdeydi ama rakibin sağ tarafını bildiğimiz halde adam kaçırdık. Adem'i önden geriye aldığımızda daha iyi oynadı. İkinci yarı iyi kontrol ettik, hücumlar yaptık, goller attık ama beklenmeyen bir gol yedik. Golü yediğimizde bütün takım defanstaydı" diye konuştu. Oyuncularının 10 kişi kalmasına rağmen bir karakter ortaya koyduğunu belirten Güneş, ayrıca şunları söyledi: "10 kişi de oynasak kayıp 2 puan var. Kazansaydık, katlamalı gideceğimizi düşünüyorduk. Koyduğumuz karakter işin sevindirici tarafı. Bu ruhu sahaya yansıtırsak, şampiyon oluruz. Kartlarla ilgili konuşmayacağım, şu anda bunu konuşmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Genelleme yapmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Herkes her şeyi görüyor, maçlarda neler olduğunu biliyorlar" dedi.