Beşiktaş’ın rakibi Malmö berabere kaldı – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    ’ın rakibi berabere kaldı

    Beşiktaş’ın rakibi Malmö berabere kaldı

    Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden ’ın rakiplerinden , İsveç Ligi’nin 25'inci haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Swedbank Stadyumu'nda oynanan mücadelede 'nün golünü 46'ncı dakikada Romain Gall atarken 'in golünü ise 70'inci dakikada Alexander Jeremejeff attı.

    Malmö, Hacken ile berabere kalarak 45 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

    1. 7.10.2018 19:13
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