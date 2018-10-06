Beşiktaş'tan Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'tan 'ın annesi için başsağlığı mesajı

    Beşiktaş'tan Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı

    Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi 'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



    1. 6.10.2018 16:34
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