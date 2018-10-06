Beşiktaş, deplasmanda galibiyet peşinde – Fotomaç – 06 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , deplasmanda galibiyet peşinde

    Beşiktaş, deplasmanda galibiyet peşinde

    , Spor Toto 'in 8. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Geçen hafta evinde 'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 'u da mağlup ederek 'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

    , ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

    DEPLASMANDA ZORLANIYOR

    Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.

    Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, ve karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

    Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

    CANER ERKİN OYNAYABİLECEK

    cezasını tamamlayan , yarınki mücadelede forma giyebilecek.

    Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda yarın sol bekte oynaması bekleniyor.

    Siyah-beyazlı ekibin Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan , ve 'un da yarın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    HUTCHİNSON DA KADRODA

    UEFA listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan da Konya'da kadroya dahil oldu.

    Siyah-beyazlı oyuncu, Atiker Konyaspor maçında görev alabilecek.

    Hutchinson gibi Malmö kafilesinde bulunmayan Güven Yalçın da Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

    1. 6.10.2018 11:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş, deplasmanda galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN