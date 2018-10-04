UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı üzerinden Caner Erkin'in 30. yaş gününü kutlayan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyerken Marsilya filelerini havalandırdığı gol paylaşıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu paylaşıma tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Beşiktaş'ta düzgün pozisyonu yok muydu?

-Adam Beşiktaş'ın oyuncusu

-Kardeşim kaldır bunu adam Beşiktaşlı

-Caner Beşiktaş ta bu ne böyle şaka gibisiniz

-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için karıştırmış



UEFA'DAN YENİ PAYLAŞIM

Beşiktaş'lı taraftarların tepkisinden sonra Fenerbahçe maçından görüntüleri silen UEFA sosyal medya hesabı, Bayern Münih - Beşiktaş maçından yeni bir video ile Caner Erkin'in doğum gününü tekrar kutladı.