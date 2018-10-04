UEFA Beşiktaşlıları kızdırdı! Sonra geri adım attı...
UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter adresi Caner Erkin'in doğum gününü kutladı.
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı üzerinden Caner Erkin'in 30. yaş gününü kutlayan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyerken Marsilya filelerini havalandırdığı gol paylaşıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu paylaşıma tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
- Beşiktaş'ta düzgün pozisyonu yok muydu?
-Adam Beşiktaş'ın oyuncusu
-Kardeşim kaldır bunu adam Beşiktaşlı
-Caner Beşiktaş ta bu ne böyle şaka gibisiniz
-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için karıştırmış
UEFA'DAN YENİ PAYLAŞIM
Beşiktaş'lı taraftarların tepkisinden sonra Fenerbahçe maçından görüntüleri silen UEFA sosyal medya hesabı, Bayern Münih - Beşiktaş maçından yeni bir video ile Caner Erkin'in doğum gününü tekrar kutladı.
?? @CanerErkin ??— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 Ekim 2018
???? Happy birthday, Caner Erkin! ??????#UCL @BesiktasEnglish pic.twitter.com/RXJsMFoeSa
- 4.10.2018 14:25
- Güncelleme: 4.10.2018 14:54
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UEFA Beşiktaşlıları kızdırdı! Sonra geri adım attı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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