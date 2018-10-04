UEFA Beşiktaşlıları kızdırdı! Sonra geri adım attı... – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Beşiktaşlıları kızdırdı! Sonra geri adım attı...

    UEFA Beşiktaşlıları kızdırdı! Sonra geri adım attı...

    Avrupa Ligi resmi Twitter adresi 'in doğum gününü kutladı.

    Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'in 30. yaş gününü kutlayan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyerken Marsilya filelerini havalandırdığı gol paylaşıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu paylaşıma tepki gösterdi.

    İşte o tepkilerden bazıları:

    - 'ta düzgün pozisyonu yok muydu?

    -Adam Beşiktaş'ın oyuncusu

    -Kardeşim kaldır bunu adam Beşiktaşlı

    -Caner Beşiktaş ta bu ne böyle şaka gibisiniz

    -Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için karıştırmış

    UEFA'DAN YENİ PAYLAŞIM
    Beşiktaş'lı taraftarların tepkisinden sonra Fenerbahçe maçından görüntüleri silen UEFA sosyal medya hesabı, Bayern Münih - Beşiktaş maçından yeni bir video ile Caner Erkin'in doğum gününü tekrar kutladı.

    1. 4.10.2018 14:25
    2. Güncelleme: 4.10.2018 14:54
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