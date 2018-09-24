Caner Erkin kart sınırında – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    kart sınırında

    Caner Erkin kart sınırında

    'da zorlu derbisi öncesinde kart cezası sınırında bulunuyor.

    'da zorlu derbisi öncesinde kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kart gören tecrübeli sol bek, bugün de sarı alması durumunda gelecek hafta oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek.

    1. 24.9.2018
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