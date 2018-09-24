Kara Kartal'da zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde Caner Erkin kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kart gören tecrübeli sol bek, bugün de sarı alması durumunda gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.