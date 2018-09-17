Beşiktaş'ta yeni yönetim mazbatasını aldı
Beşiktaş'ta dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Vodafone Park'ta yapılan törende Fikret Orman'ın mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk takdim etti. Yeni yöneticilerden Serdal Adalı'ya ise mazbatası olağanüstü seçimli genel kurul divan başkanı Şener Yurdakul tarafından verildi. Törenden sonra Fikret Orman ve yöneticiler, Fikret Orman'ın kızı tarafından gönderilen Beşiktaş logolu pastayı kesti. Orman "Bizim mazbata töreninde aslında pasta töreni yok. Kızım göndermiş bana. Hep beraber yiyelim, tatlı bir başlangıç olsun" ifadelerini kullandı.
Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.
- 17.9.2018 17:21
- Güncelleme: 17.9.2018 17:21
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Yorum
FUTBOL USA GS TURKIYEDE LIGDE BIRINCI, SAMPIYONLAR LIGI GRYPDA BIRINCI, GS VE TERIM DUSMANLARI RIDVAN, RUSTU, DEMIRKOL ACABA NE DICEKLER/
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA GS VE TERIM DUSMANI DEMIRKOL SOYLUYECEK LAF BULAMAYINCA PENALTI ALDI DIYOR FUTBOLDAN GELMIYENLER GIDIN ARTIK GS LIGDE VE S.L. BIRINCI
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Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | ÖZET
Toplam 2
Yorum
çakmaz Ahmet abi Garry seni sordu yok dedik...
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