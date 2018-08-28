Beşiktaş'a Rumen hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Partizan ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
- 28.8.2018 12:47
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu Herkesin örnek aldigi islerden ciddî kritikleri hak eden islere gelmenize sebep ne ? Güclü bir aday karsisinda isinizi dahada zorlastirmayin
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 27
Yorum
OLÇAY YENİ MODA BU ŞİMDİ BEN GİDERSEM FALAN FİLAN ....
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Beşiktaş, Loris Karius ile yarın sözleşme imzalayacak
Toplam 2
Yorum
Bence bu takimdan cacik Olmaz ? Avrupada Gördük GS 0 Puan yapti eve Gitti FB Sike yapti 2 lige Düsmedi Biz onlardan iyiz !
Beşiktaş'a Rumen hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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