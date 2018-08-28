Beşiktaş'a Rumen hakem
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'a Rumen hakem

    Beşiktaş'a Rumen hakem

    'ın Play-Off rövanşında Partizan ile oynayacağı karşılaşmayı 'ndan yönetecek.

    Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Partizan'ı konuk edecek olan , taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor. 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. 'ndan 'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
    1. 28.8.2018 12:47
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