Beşiktaş Sompo Japan, Kyle Gibson'ı transfer etti – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , etti

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>, <a href="/index/kyle-gibson?id=2f51f3fc-d8aa-4801-b759-0e5f6856d72c" class="" rel="tag">Kyle Gibson</a>'ı <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    , ABD'li basketbolcu etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şutör oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 31 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Gibson, geçtiğimiz sezon Adriyatik Ligi'nde çıktığı 29 maçta, 12.2 sayı, 2.4 ribaunt ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

    1. 28.8.2018 21:55
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