Beşiktaş Sompo Japan, Kyle Gibson'ı transfer etti
Beşiktaş Sompo Japan, ABD'li basketbolcu Kyle Gibson'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şutör oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 31 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gibson, geçtiğimiz sezon Adriyatik Ligi'nde çıktığı 29 maçta, 12.2 sayı, 2.4 ribaunt ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
- 28.8.2018 21:55
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb berkeyı kıralık verın 1 sene oynasın kendını gelıstırsın sonra gelsın fb cım kalesını korusun senı sevıyoruz berke
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb hayırlı olsun fenerım bırde sol kanaat alın aziz bech gelsin 1 on numara orta saha aldık mı tamamdır bu iş o zaman şampionluga oynarız
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
Fb 1 kişilik kaleye 5 aday mı oldu şuan? Yazık berke kayboldu gitti. Kameni hiç bir halt etmeden 2 ml koyuyor cebe.. benide alın kameni gibiyim
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