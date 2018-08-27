Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, turp gibi çıktı. Önceki gün İstanbul'a gelen 25 yaşındaki Alman kaleci, ilk olarak Başkan Fikret Orman'la bir araya geldi. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Karius'ta hiçbir soruna rastlanmadı. Yıldız kaleci, kontrollerin ardından Beşiktaş yöneticileriyle birlikte kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 1 numaralı formayı seçti. KARİUS, işlemler tamamlandıktan sonra Instagram hesabından taraftarlara selam çaktı. Alman kaleci, "Meşhur Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Her zaman, her yerde, en büyük Kartal" ifadelerini kullandı.



ONUN ADINA İYİ BİR HAMLE OLDU

Karius'un Liverpool'daki hocası Jürgen Klopp, vatandaşı hakkında konuştu. Alman menajer, "Karius gitmeyi dört gözle bekliyordu, onun için iyi bir hamle oldu. İyi bir yaşta, fantastik bir kaleci. Beşiktaş oldukça tecrübeli bir takım ve şampiyon olmak için şansları var. Onun adına çok mutluyum" dedi.