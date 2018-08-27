Karius turp gibi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    turp gibi

    Karius turp gibi

    ’ın 2 yıllığına kiraladığı , kontrolden geçti. Alman kaleci, görev verilirse Partizan maçında oynayabilir

    Siyah-beyazlıların 'dan kiraladığı Loris , turp gibi çıktı. Önceki gün 'a gelen 25 yaşındaki Alman kaleci, ilk olarak Başkan 'la bir araya geldi. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen Karius'ta hiçbir soruna rastlanmadı. Yıldız kaleci, kontrollerin ardından yöneticileriyle birlikte kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 1 numaralı formayı seçti. KARİUS, işlemler tamamlandıktan sonra hesabından taraftarlara selam çaktı. Alman kaleci, "Meşhur Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Her zaman, her yerde, en büyük " ifadelerini kullandı.

    ONUN ADINA İYİ BİR HAMLE OLDU
    Karius'un Liverpool'daki hocası Jürgen Klopp, vatandaşı hakkında konuştu. Alman menajer, "Karius gitmeyi dört gözle bekliyordu, onun için iyi bir hamle oldu. İyi bir yaşta, fantastik bir kaleci. Beşiktaş oldukça tecrübeli bir takım ve şampiyon olmak için şansları var. Onun adına çok mutluyum" dedi.

    1. 27.8.2018
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