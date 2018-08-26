Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Taraftarlardan 'a büyük destek

    Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek

    karşısında mücadelenin ilk yarısını 3-1 geride kapatan Beşiktaşlı futbolcuları taraftarlar tribüne çağırdı ve büyük destek verdi.

    karşısında mücadelenin ilk yarısını 3-1 geride kapatan Beşiktaşlı futbolcuları taraftarlar tribüne çağırdı ve büyük destek verdi.

    'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk eden , baskılı oynadığı ilk yarıda bir anda peş peşe gollerle 3-1 geriye düştü. 13 dakikada yediği 3 golün ardından baskısını arttırmasına rağmen 2. golü bulamayan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 2 farklı geride kapattı. Hakem 'nın ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı ve uzun süre alkışlayarak destek verdi.
    1. 26.8.2018 22:50
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