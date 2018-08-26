Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek
Antalyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısını 3-1 geride kapatan Beşiktaşlı futbolcuları taraftarlar tribüne çağırdı ve büyük destek verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, baskılı oynadığı ilk yarıda bir anda peş peşe gollerle 3-1 geriye düştü. 13 dakikada yediği 3 golün ardından baskısını arttırmasına rağmen 2. golü bulamayan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 2 farklı geride kapattı. Hakem Halis Özkahya'nın ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı ve uzun süre alkışlayarak destek verdi.
- 26.8.2018 22:50
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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