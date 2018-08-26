Karius, sağlık kontrolünden geçti

İstanbul'a dün akşam gelen Karius, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.

Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.

Liverpool Kulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı.

Karius'un, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.