Karius, sağlık kontrolünden geçti
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Karius, sağlık kontrolünden geçti

    Karius, sağlık kontrolünden geçti

    'ın ekibi 'dan kiraladığı Alman kaleci , sağlık kontrolünden geçirildi.

    'a dün akşam gelen Karius, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.

    Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.

    Kulübü, 'un 2 yıllığına 'a kiralandığını açıklamıştı.

    Karius'un, 'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.

    1. 26.8.2018 10:31
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