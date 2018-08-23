Emre Mor’la yüz yüze – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Emre Mor’la yüz yüze

    Emre Mor’la yüz yüze
    İspanyol El Desmarque gazetesi, Celta'nın Emre Mor için teklifleri dinlemeye başladığını yazdı. Gazete, 'den bir heyetin pazartesi günü Vigo'ya geldiğini ve sportif direktör Minambres'in konuğu olduğunu yazdı. Emre Mor'un da toplantıya davet edildiği iddia edildi. Bu arada Stuttgarter Nachrichten gazetesi ise Stuttgart'ın Türk teknik direktörü 'un, Emre Mor'u aradığını ve kendisiyle çalışmak istediğini söylediğini yazdı.
    1. 23.8.2018
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