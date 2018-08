eşiktaş'ta ?LASK Linz maçında yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken'nun transferinin perde arkası ortaya çıktı. Medel'in tavsiyesi üzerine alınan Şili'li stoperi teknik direktör Şenol Güneş 'in veto ettiği ancak yönetimin Roco'yu bonservisi elinde olması nedeniyle kadroya kattığı öğrenildi. Güneş'inhakkında verdiği raporda 25 yaşındaki savunmacının ağır bir isim olduğuna dikkat çektiği ve bu yüzden Şili'liyi istemediği öne sürüldü.Önceki gece Avrupa Ligi'nde oynananmaçında Beşiktaş'ın yediği iki golde de hatası olan Roco'nun bu performansı Şenol Güneş 'in bu oyuncu ile ilgili kararını şimdilik haklı çıkardı.performansından memnun kalmayan Güneş'in Dünya Kupası 'ndan geç dönenbir an önce hazır hale gelmesini beklediği öğrenildi.ilk 11'debaşladığıilk karşılaşmaolanLASK Linzmaçındakiperformansıylageçernot almayıbaşaramadı.