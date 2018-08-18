Şenol Güneş haklı çıktı! Enzo Roco... – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    haklı çıktı! Enzo Roco...

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> haklı çıktı! Enzo Roco...

    ’ın transferini istemediği, yönetimin ise uygun maylei ti nedeniyle kadroya kattığı Roco, LASK maçındaki kritik hataları ile Güneiş ’haklı çıkardı

    Beşiktaş'ta ?LASK Linz maçında yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken Enzo Roco'nun transferinin perde arkası ortaya çıktı. Medel'in tavsiyesi üzerine alınan Şili'li stoperi teknik direktör 'in veto ettiği ancak yönetimin Roco'yu bonservisi elinde olması nedeniyle kadroya kattığı öğrenildi. Güneş'in Roco hakkında verdiği raporda 25 yaşındaki savunmacının ağır bir isim olduğuna dikkat çektiği ve bu yüzden Şili'liyi istemediği öne sürüldü.

    Önceki gece Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçında Beşiktaş'ın yediği iki golde de hatası olan Roco'nun bu performansı 'in bu oyuncu ile ilgili kararını şimdilik haklı çıkardı. Roco'nun performansından memnun kalmayan Güneş'in 'ndan geç dönen Vida'nın bir an önce hazır hale gelmesini beklediği öğrenildi.

    PERFORMANSI SINIFTA KALDI
    Roco ilk 11'de başladığı ilk karşılaşma olan LASK Linz maçındaki performansıyla geçer not almayı başaramadı.
    1. 18.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    haklı çıktı! Enzo Roco... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN