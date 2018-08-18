Şenol Güneş haklı çıktı! Enzo Roco...
Şenol Güneş’ın transferini istemediği, yönetimin ise uygun maylei ti nedeniyle kadroya kattığı Roco, LASK maçındaki kritik hataları ile Güneiş ’haklı çıkardı
Önceki gece Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçında Beşiktaş'ın yediği iki golde de hatası olan Roco'nun bu performansı Şenol Güneş'in bu oyuncu ile ilgili kararını şimdilik haklı çıkardı. Roco'nun performansından memnun kalmayan Güneş'in Dünya Kupası'ndan geç dönen Vida'nın bir an önce hazır hale gelmesini beklediği öğrenildi.
PERFORMANSI SINIFTA KALDI
Roco ilk 11'de başladığı ilk karşılaşma olan LASK Linz maçındaki performansıyla geçer not almayı başaramadı.
- 18.8.2018
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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