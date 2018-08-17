Enzo Roco’dan iki basit hata – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’dan iki basit hata

    <a href="/index/enzo-roco?id=2fe65133-2b5c-471b-9797-34bf43fe83c8" class="" rel="tag">Enzo Roco</a>’dan iki basit hata
    'ın 'nın Cruz Azul takımından kadrosuna kattığı stoper , dün ilk kez 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlıların yediği iki golde de basit hatalar yapan Şilili savunma oyuncusu hakkında taraftarlar sosyal medyada ağır eleştirilerde bulundular.
    1. 17.8.2018
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