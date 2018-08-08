Seyit Özkan’dan Beşiktaş marşı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’dan marşı

    Seyit Özkan’dan Beşiktaş marşı
    ALTINORDU Başkanı , Başkanı 'ı ziyaret etti. Orman, 'ı gezdirdiği Özkan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Özkan'ın da başkan Fikret Orman'a, iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği belirtildi. Bu arada 'ın Vodafone Park'ta Beşiktaş marşına karaoke yapması dikkat çekti.
    1. 8.8.2018
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