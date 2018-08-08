Beşiktaş’ın 207. Avrupa sınavı
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    - Linz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    , yarın UEFA 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Linz mücadelesi ile Avrupa arenasındaki 207. maçına çıkacak.

    , temsilcisi Linz ile yarın saat 21.00'de 'ta oynayacağı UEFA 3. Ön Eleme Turu karşılaşmayla birlikte 207. kez Avrupa sahnesinde yer almış olacak. UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık galibiyetlerle eleyen , bu turda temsilcisi Linz ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip LASK Linz maçıyla birlikte Avrupa sahnesinde 207. kez yer alacak. Mücadele yarın saat 21.00'de 'ta oynanacak.

    Avrupa'da 207. maç
    Avrupa sahnesinde başarılı işlere imza atan Beşiktaş, geride kalan 206 mücadelede 79 galibiyet, 83 mağlubiyetle aldı. Siyah-beyazlı ekip, 44 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 273 kez havalandırırken, kalesinde 294 gol gördü.

    Kartal'a Polonyalı hakem
    Beşiktaş ve LASK Linz arasında oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek, Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zbigniew Dobrynin olacak.

    1. 8.8.2018 10:02
    2. Güncelleme: 8.8.2018 12:04
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