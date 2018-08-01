Quaresma'dan transfer açıklaması! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan transfer açıklaması!

    Quaresma'dan transfer açıklaması!

    , Portekiz'in TVI kanala röportaj verdi. 'dan övgüyle bahseden yıldız, "'den sonra gezilip görülecek bir yer varsa İstanbul'dur" dedi.

    , Portekiz'in TVI kanala röportaj verdi. 'dan övgüyle bahseden yıldız, "'den sonra gezilip görülecek bir yer varsa İstanbul'dur" dedi. "İstanbul'dan ancak kovarlarsa giderim ama gözyaşı dökerim" ifadelerini kullanan Q7, böylece takımdan ayrılacak dedikodularına da nokta koydu.

    1. 1.8.2018
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