Quaresma, Portekiz'in TVI kanala röportaj verdi. İstanbul'dan övgüyle bahseden yıldız, "Dünyada Portekiz'den sonra gezilip görülecek bir yer varsa İstanbul'dur" dedi. "İstanbul'dan ancak kovarlarsa giderim ama gözyaşı dökerim" ifadelerini kullanan Q7, böylece takımdan ayrılacak dedikodularına da nokta koydu.