Quaresma'dan transfer açıklaması!
Quaresma, Portekiz'in TVI kanala röportaj verdi. İstanbul'dan övgüyle bahseden yıldız, "Dünyada Portekiz'den sonra gezilip görülecek bir yer varsa İstanbul'dur" dedi.
Quaresma, Portekiz'in TVI kanala röportaj verdi. İstanbul'dan övgüyle bahseden yıldız, "Dünyada Portekiz'den sonra gezilip görülecek bir yer varsa İstanbul'dur" dedi. "İstanbul'dan ancak kovarlarsa giderim ama gözyaşı dökerim" ifadelerini kullanan Q7, böylece takımdan ayrılacak dedikodularına da nokta koydu.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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