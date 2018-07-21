Beşiktaş'tan 78.4 milyon Avroluk satış
Beşiktaş, son dönemdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz 4 sezonda sattığı oyunculardan toplam 78,4 milyon Avroyu kasasına koydu.
Son olarak İspanyol kalecisi Fabri için Fulham'la anlaşan Beşiktaş, son 4 sezonda oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle adından söz ettiriyor.
Siyah beyazlılar bu süreçte, Cenk Tosun'u 22.5 milyon Avroya Everton'a, Demba Ba'yı 13 milyon Avroya Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya, Jose Sosa'yı ise Milan'a 7.5 milyon Avroya satmıştı.
Beşiktaş, 78.4 milyon Avroluk oyuncu satışıyla, sezon başına yaklaşık 20 milyon Avroluk gelirin sahibi oldu.
Siyah beyazlılar, UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereğince, 4 sezonluk dönemde transfer harcamalarının, gelirlerinden fazla olmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.
Bu anlaşmaya uygun olarak hareket eden Beşiktaş yönetimiyse, son olarak Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'i satarak, toplam 8 milyon Avro gelir elde etti.
- 21.7.2018 19:09
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Beşiktaş'tan 78.4 milyon Avroluk satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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