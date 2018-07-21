Son olarak İspanyol kalecisi Fabri için Fulham'la anlaşan Beşiktaş, son 4 sezonda oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle adından söz ettiriyor.

Siyah beyazlılar bu süreçte, Cenk Tosun'u 22.5 milyon Avroya Everton'a, Demba Ba'yı 13 milyon Avroya Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya, Jose Sosa'yı ise Milan'a 7.5 milyon Avroya satmıştı.

Beşiktaş, 78.4 milyon Avroluk oyuncu satışıyla, sezon başına yaklaşık 20 milyon Avroluk gelirin sahibi oldu.

Siyah beyazlılar, UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereğince, 4 sezonluk dönemde transfer harcamalarının, gelirlerinden fazla olmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Bu anlaşmaya uygun olarak hareket eden Beşiktaş yönetimiyse, son olarak Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'i satarak, toplam 8 milyon Avro gelir elde etti.