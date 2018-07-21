Beşiktaş'tan 78.4 milyon Avroluk satış – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'tan 78.4 milyon Avroluk satış

    Beşiktaş'tan 78.4 milyon Avroluk satış

    , son dönemdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz 4 sezonda sattığı oyunculardan toplam 78,4 milyon Avroyu kasasına koydu.

    Son olarak İspanyol kalecisi Fabri için Fulham'la anlaşan , son 4 sezonda oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle adından söz ettiriyor.

    Siyah beyazlılar bu süreçte, 'u 22.5 milyon Everton'a, 'yı 13 milyon Avroya Çin ekibi 'ya, Jose Sosa'yı ise Milan'a 7.5 milyon Avroya satmıştı.

    Beşiktaş, 78.4 milyon Avroluk oyuncu satışıyla, sezon başına yaklaşık 20 milyon Avroluk gelirin sahibi oldu.

    Siyah beyazlılar, ile imzalanan yapılandırma anlaşması gereğince, 4 sezonluk dönemde transfer harcamalarının, gelirlerinden fazla olmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

    Bu anlaşmaya uygun olarak hareket eden Beşiktaş yönetimiyse, son olarak Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'i satarak, toplam 8 milyon Avro gelir elde etti.

    1. 21.7.2018 19:09
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