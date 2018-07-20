Beşiktaş'tan Mitrovic'e teşekkür – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'tan Mitrovic'e teşekkür

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan Mitrovic'e teşekkür

    Kulübü, ekiplerinden 'e transfer olan Hırvat savunmacı için teşekkür metni yayımladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonunda futbol takımımıza katılan ve o sezon şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle takdir toplayan ile yollarımız ayrıldı. Mitrovic'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    1. 20.7.2018 21:21
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