Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen akşam antrenmanı; ısınma koşuları, germe ve denge çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular yine germe çalışması ile çalışmayı sonlandırdı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.