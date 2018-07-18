Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    günü çift idmanla tamamladı

    Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'nın Graz kentinde sürdüren günü çift idmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen akşam antrenmanı; ısınma koşuları, germe ve denge çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular yine germe çalışması ile çalışmayı sonlandırdı.
    , kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

    1. 18.7.2018 22:09
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