Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen akşam antrenmanı; ısınma koşuları, germe ve denge çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular yine germe çalışması ile çalışmayı sonlandırdı.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 18.7.2018 22:09
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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