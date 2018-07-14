Beşiktaşlı futbolculara Avusturya’da durmak yasak
Beşiktaş, hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.
Beşiktaş, hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Shakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano antrenmana katılmadı. Caner, Mustafa Pektemek, Medel ve Tolgay da İlhan Mansız eşliğinde takımdan ayrı koştu. Akşam yapılan idmanla hazırlıklar sürdü.
- 14.7.2018
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UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Beşiktaşlı futbolculara Avusturya’da durmak yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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