Beşiktaş, hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Shakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano antrenmana katılmadı. Caner, Mustafa Pektemek, Medel ve Tolgay da İlhan Mansız eşliğinde takımdan ayrı koştu. Akşam yapılan idmanla hazırlıklar sürdü.