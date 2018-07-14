Beşiktaşlı futbolculara Avusturya’da durmak yasak – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Beşiktaşlı futbolculara ’da durmak yasak

    Beşiktaşlı futbolculara <a href="/index/avusturya?id=9da73bac-b51c-437c-9b09-65344c14e163" class="" rel="tag">Avusturya</a>’da durmak yasak

    , hazırlıklarını kampında sürdürüyor.

    , hazırlıklarını kampında sürdürüyor. ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano antrenmana katılmadı. Caner, , ve Tolgay da eşliğinde takımdan ayrı koştu. Akşam yapılan idmanla hazırlıklar sürdü.

    1. 14.7.2018
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