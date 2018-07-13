Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'ta hazırlıklar sürdü

    Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü

    Futbol Takımı, hazırlıklarını kampında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

    Slovenya sınırında yer alan Ehrenhausen kasabasındaki Loisium Hotel Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, idmanı koşuyla tamamladı.

    'nın takımı ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano Correia antrenmana katılmazken, Alvaro ise takımdan ayrı çalıştı.

    Futbolculardan , , ve da yardımcı antrenör eşliğinde takımdan ayrı koştu.

    Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 13.7.2018 14:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN