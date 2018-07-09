Opare kaçtı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    kaçtı

    <a href="/index/opare?id=a0ab6061-55f3-4c7b-9c69-1097c2e4441d" class="" rel="tag">Opare</a> kaçtı
    , eski oyuncusu Daniel ile el sıkışmış ancak daha iyisini bulmak umuduyla resmi sözleşme yapmamıştı. Siyah-beyazlılardan umudunu kesen , Dynamo Dresden ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Ganalı futbolcu ucuz maliyeti nedeniyle 'ın gündemine girmişti.
    1. 9.7.2018
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