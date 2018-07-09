Opare kaçtı
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
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