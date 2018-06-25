Menajerlere geçit vermeyin – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Menajerlere geçit vermeyin

    Menajerlere geçit vermeyin
    'ın suskun kalmasını fırsat bilen menajerler kulübe neredeyse her gün yeni isimler önerince başkan 'ın işe el attığı kaydedildi. Özellikle transfer komitesinde yer alan yöneticilerle bir görüşme yapan başkanın, "Bizim takip ettiğimiz isimler ve alabileceğimiz şartlar belli. Sürekli yeni oyuncular öneren menajerleri dinleyip kafamızı bulandırmaya gerek yok" dediği gelen haberler arasında.
    1. 25.6.2018
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