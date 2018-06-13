Yuri Semin’in Fernandes aşkı – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’in Fernandes aşkı

    Yuri Semin’in Fernandes aşkı
    'ın transfer gündeminde olan 'i hocası bırakmak istemiyor. Kulübün, Fernandes ile yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediğini öğrenen antrenörü Semin, duruma tepki göstererek Portekizli yıldızın takımda tutulması gerektiğini kulüp yetkililerine bildirdi.
    1. 13.6.2018
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