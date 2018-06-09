Traktör Sazi'de Toshack dönemi – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    Traktör Sazi'de Toshack dönemi

    Traktör Sazi'de Toshack dönemi

    İran ekibi, bir dönem 'ı da çalıştıran Galli teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe 'ı getirdi.

    İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Teknik direktörlük kariyerinde , ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon 'ta görev yapmıştı.

    Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.

    1. 9.6.2018 13:59
    2. Güncelleme: 9.6.2018 14:41
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