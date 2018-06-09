Traktör Sazi'de Toshack dönemi
İran ekibi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack'ı getirdi.
İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
Traktör Sazi'de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.
- 9.6.2018 13:59
- Güncelleme: 9.6.2018 14:41
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Traktör Sazi'de Toshack dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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