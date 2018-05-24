Q7 gitti gidiyor
Beşiktaş'tan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi stres atan Quaresma'nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.
Beşiktaş'tan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi stres atan Quaresma'nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi. Çin'e gideceği iddia edilen Q7, "Beşiktaş'a her şey için teşekkürler" mesajı atınca "Tamam, iş bitmiş" yorumları yapıldı. Portekizli yıldız için Çin'den gelen 5-7 milyon euro'luk teklifler Beşiktaş yönetiminin masasında dururken, siyah-beyazlıların Dünya Kupası'nın sonuna kadar beklemeye daha sıcak baktığı ifade edildi.
- 24.5.2018
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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