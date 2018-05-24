Q7 gitti gidiyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Q7 gitti gidiyor

    Q7 gitti gidiyor

    'tan bir yıldız daha kayıyor. öncesi stres atan Quaresma'nın ayrılık söylentileri hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.

    'tan bir yıldız daha kayıyor. öncesi stres atan Quaresma'nın ayrılık söylentileri hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi. Çin'e gideceği iddia edilen Q7, "Beşiktaş'a her şey için teşekkürler" mesajı atınca "Tamam, iş bitmiş" yorumları yapıldı. Portekizli yıldız için Çin'den gelen 5-7 milyon euro'luk teklifler Beşiktaş yönetiminin masasında dururken, siyah-beyazlıların Dünya Kupası'nın sonuna kadar beklemeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

    1. 24.5.2018
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