Q7 gitti gidiyor

Beşiktaş'tan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi stres atan Quaresma'nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi. Çin'e gideceği iddia edilen Q7, "Beşiktaş'a her şey için teşekkürler" mesajı atınca "Tamam, iş bitmiş" yorumları yapıldı. Portekizli yıldız için Çin'den gelen 5-7 milyon euro'luk teklifler Beşiktaş yönetiminin masasında dururken, siyah-beyazlıların Dünya Kupası'nın sonuna kadar beklemeye daha sıcak baktığı ifade edildi.