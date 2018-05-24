Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Vodafone Park'ta düzenlenen iftar yemeğine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Düzenlenen yemeğin ardından Orman, açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.

Başkan Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: "Transferler olacak. Eksikliklerimiz var. Döviz ülkeyi etkiledi ve etkileyecek. Seçim sonrasını görmek lazım.

Kur nereye gidecek kimse bilmiyor. Kulüpler Birliği bir vakıf hukuksal bir yaptırımı yok. Sözleşmeler için yaptırım uygulayamaz. Shakira konseri ülke bazında çok önemli savaş var gibi lanse ediliyordu. Bu iyi olacak. İran'dan ücret almasak da olurdu. Bir milli takım geldi. İran gazetesinde haber olmuşuz.

Şenol Güneş'e yardımcı gelecek. Kesin yardımcı olacak. Demba Ba konusu için konuşacağım. Kiralık oyuncuları inşallah satacağız. Mitrovic'i satmak gibi niyetimiz yok. Kadro kurmak transfer yapmak çok kolay, davamız yok kime desek imza atar vade ile bonservis alırız. Zaman içinde karşılayabilir miyiz ona bakıyoruz. Taksitleri gelince ödeyebilir miyiz orası önemli. Takım maaş seviyesi yüksek, yüzde 35 daralacağız.

"BURAK YILMAZ İYİ BİR BEŞİKTAŞLI"

Burak,Beşiktaş'ın çocuğu gittiği hiç bir takımda Beşiktaşlı olduğunu gizlemeyen iyi bir çocuk. Ama bir kulüple sözleşmesi var, maliyetleri var. Atiba 1 yıl daha kalsın istiyorum.

Larin gayet iyi başarıya aç kendini göstermek istiyor başarıya aç. Tamer, Beşiktaş'a gelirse hoca olarak gelir onunla grur duyuyorum. 10 maç çok fazla milli oyuncu bunlar kazanmak lazım. Benzerini Ronaldo da yaptı. Beşiktaş'a yapılanlar gibi herkese eşit kararlar. Türk oyuncuya baktığınızda sıkıntı var."