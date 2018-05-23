Şenol Güneş'in hastane raporları ortaya çıktı! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'in hastane raporları ortaya çıktı!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in hastane raporları ortaya çıktı!

    Olaylı F.Bahçe maçında yaşananların ardından Şenol Güneş ile ilgili F.Bahçe cephesinden yapılan 'tiyatrocu' iddialarını hastane raporları çürüttü. Tecrübeli teknik adamın kafasında yaralanma olduğu ve tansiyonunun yükselmesi raporlara yansıdı.

    1. 23.5.2018 09:16
    2. Güncelleme: 23.5.2018 09:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'in hastane raporları ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN