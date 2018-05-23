Şenol Güneş'in hastane raporları ortaya çıktı!
Olaylı F.Bahçe maçında yaşananların ardından Şenol Güneş ile ilgili F.Bahçe cephesinden yapılan 'tiyatrocu' iddialarını hastane raporları çürüttü. Tecrübeli teknik adamın kafasında yaralanma olduğu ve tansiyonunun yükselmesi raporlara yansıdı.
- 23.5.2018 09:16
- Güncelleme: 23.5.2018 09:18
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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