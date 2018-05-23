Olaylı F.Bahçe maçında yaşananların ardından Şenol Güneş ile ilgili F.Bahçe cephesinden yapılan 'tiyatrocu' iddialarını hastane raporları çürüttü. Tecrübeli teknik adamın kafasında yaralanma olduğu ve tansiyonunun yükselmesi raporlara yansıdı.