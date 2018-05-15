Yenilerle 22 puan aldı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yenilerle 22 puan aldı

    Yenilerle 22 puan aldı
    Sezon başı ve devre arasında yeni transfleri için yüksek rakamlar ödeyen siyah beyazlılar yıldızlarından beklediği verimi alamadı. Yenilerden Negredo 7 gol ve 6 asistle 'a 13 puan kazandırırken, 2 gol 4 puan, Love 3 gol 2 puan, Lens 1 gol 2 puan, Vida 1 gol 1 puan kazandırdı. yenilerinin ayağından bulduğu 14 gol ve 6 asistle 22 puan toplayabildi. , Beşiktaş'a tek başına 13 gol ve 3 asistle 21 puan getirdi.
    1. 15.5.2018
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