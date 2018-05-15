Kombineler satışta – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kombineler satışta

    Kombineler satışta

    Yeni sezon kombine kartları 1350 ile 5000 TL arasında değişen fiyatlarla dün satışa sunuldu

    'ın 2018- 2019 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyahbeyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabilecekleri kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi. Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 350 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.
    1. 15.5.2018
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