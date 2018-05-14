Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sezonu kapattı
Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, sezonun son haftasında Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.
- 14.5.2018 11:26
- Güncelleme: 14.5.2018 11:52
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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