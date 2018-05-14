Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sezonu kapattı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    'ta sezonu kapattı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a> sezonu kapattı

    'ta maçında sakatlık yaşayan , sezonun son haftasında maçında forma giyemeyecek.

    Siyah beyazlılar resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle;

    Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.
    1. 14.5.2018 11:26
    2. Güncelleme: 14.5.2018 11:52
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