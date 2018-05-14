Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçında sakatlık yaşayan Tolgay Arslan, sezonun son haftasında Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlılar resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle;



Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.