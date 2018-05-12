Yeni sezonda kadroda yeniden yapılanma kararı alan Beşiktaş, gelecek oyuncuların planlamasını yaparken gönderilecek isimler için de formüller arıyor.
- 11.5.2018 12:17
- Güncelleme: 12.5.2018 07:02
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 3
Yorum
misafir bütün penaltıları sağa atan ve kaçırmayan biri üstten dağlara taşlara atıyorsa şüphe uyandırması kaçınılmaz.keşke işini iyi yapsaydı
Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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