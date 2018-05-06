PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'yi derbide hükmen galip ilan etti

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a> <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'yi derbide hükmen galip ilan etti

    TFF, hakkında alınan nihai kararı açıkladı. , 'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, 'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon 'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu 'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verdi

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

    BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

    1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

    2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

    3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

    4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

    Karar verilmiştir.

    PFDK Başkanı

    1. 5.5.2018 12:24
    2. Güncelleme: 6.5.2018 01:53
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