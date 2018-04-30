Beşiktaş'ta Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ta 'nun ardından de sezonu kapattı

    Beşiktaş'ta Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı

    Beşiktaş'a Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.

    1. 30.4.2018 14:25
    2. Güncelleme: 30.4.2018 15:14
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