Beşiktaş'a Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.
- 30.4.2018 14:25
- Güncelleme: 30.4.2018 15:14
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Beşiktaş'ta Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı
Toplam 1
Yorum
Bence Sampiyonluk ve Avrupa Kupalardan oynamak zaten Bitti Artik Larin Oynasin Babel Formsuz Pektemek Oynasin
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 12
Yorum
Gule gule Su ana kadar verdigin hizmetler icin tsk’ler Ama artik zarar vermeye basladin efendi bjk nin efendiligine yakismayan isler yaptin gule gule
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Hasan Ali parmak ısırttı!
Toplam 1
Yorum
karado sen neymişsin be abi
Beşiktaş'ta Negredo'nun ardından Pepe de sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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