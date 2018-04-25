Beşiktaş'ın acı günü – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ın acı günü

    Beşiktaş'ın acı günü

    Kulübünün eski yöneticilerinden Ekşioğlu, hayatını kaybetti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, " ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Ekşioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Yemen Ekşioğlu, 'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı.


    1. 25.4.2018 13:22
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