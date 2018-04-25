Beşiktaş'ın acı günü

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yemen Ekşioğlu, Süleyman Seba'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı.





