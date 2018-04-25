Beşiktaş'ın acı günü
Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Yemen Ekşioğlu, Süleyman Seba'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı.
- 25.4.2018 13:22
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 6
Yorum
murat evet tatil etti ama bjk li oyuncular sahayı terk ettikten sonra
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
Beşiktaş'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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