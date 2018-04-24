Kabus sona erdi – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Kabus sona erdi

    Kabus sona erdi

    , 'in 30. haftasında oynanan karşılaşmalarda 10 yıldır kazanamıyordu.

    , 'in 30. haftasında oynanan karşılaşmalarda 10 yıldır kazanamıyordu. Siyah-beyazlılar son 10 sezonda oynanan 30. hafta maçlarından 6'sını beraberlikle kapatırken 4'ünden ise yenilgiyle ayrılmıştı. En son 2006-07 sezonunda 30. hafta maçında 'ı yenen Kartal, bu seriye karşısında son vermeyi başardı.
    1. 24.4.2018
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