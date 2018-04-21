Derbi izlenme rekoru kırdı! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Derbi izlenme rekoru kırdı!

    Derbi izlenme rekoru kırdı!

    ile 'ın ATV'den naklen yayınlanan yarı finali ikinci maçı izlenme rekorları kırdı.

    ile 'ın ATV'den naklen yayınlanan yarı finali ikinci maçı izlenme rekorları kırdı. Olaylı geçen müsabakada Total puan türünde 33,07 share, AB puan türünde 37,36 share, ABC puan türünde 35,65 share alarak zirveye oturdu.
    1. 21.4.2018
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