Baba Hakkı anıldı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    anıldı

    Baba Hakkı anıldı
    Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "" lakaplı , vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Yönetici , "Çınarlarımızçok fazla miktarda, bizler de geçmişimize çok bağlıyız. Beşiktaşlılık ruhumuz hep yukarıda" dedi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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