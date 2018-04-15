Yüksekten uçuyorlar – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Yüksekten uçuyorlar

    Yüksekten uçuyorlar

    İlk yarıda 17 maçta 30 puan toplayan , ikinci yarıda 12 maçta 29 puan aldı İlk bölümde 1,7 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, bunu da 2.2’ye yükseltti

    , ligin ilk yarısına göre daha başarılı bir geçiriyor. 'in ilk yarısındaki 17 maçta 8 kez kazanan Beşiktaş, ikinci yarıdaki 12 karşılaşmada rakiplerine 9 kez üstünlük sağlamayı başardı. Sezonun ilk yarısında 30 puan toplayan Beşiktaş, ikinci devredeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 29 puan elde etti ve şimdiden birinci devredeki performansına yaklaştı. Son iki sezonun en golcü takımı olarak şampiyonluğa ulaşan ancak 2017-2018'in ilk yarısında hücumda rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarıda eski kimliğine döndü. Beşiktaş, ligin ilk yarısına oranla ikinci devrede daha başarılı hücum performansı gösterdi. Sezonun ilk bölümündeki 17 maçta 29 golle 1,7 ortalama tutturan siyahbeyazlılar, ikinci yarıdaki 12 karşılaşmada 27 golle ortalamayı 2,2'ye yükseltti.

    KARA KARTAL'DA YÜZLER GÜLÜYOR
    Akhisar'dan üç puanla dönen ve kupa rövanşı hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda keyifler yerinde.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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