Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 29.haftsında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Akhisar'ı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Beşiktaş 29. haftanın açılış maçında Akhisar'ı 3-0 mağlup etti ve Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasının olduğu haftayı avantajlı bir şekilde kapattı.
Beşiktaş maça kararlı ve hızlı bir başlangıç yaparken, henüz 3. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Golden sonra da oyundaki üstünlüğü elinde bulunduran siyah beyazlılar bu sefer de 20. dakikada Alvaro Negredo'nun golüyle skoru 2-0 yaparak ilk yarıyı tamamladı.
İkinci yarıda da maça baskılı başlayan Beşiktaş 47. dakikada karşılaşmanın yıldızı olan Ryan Babel'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarında birçok önemli fırsat bulan Beşiktaş başka gol atamayınca müsabaka 3-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Akhisar 34 puanda kaldı...
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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