Lincoln için 40 milyon euro – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    için 40 milyon euro

    <a href="/index/lincoln?id=d5be3e15-efce-4120-b202-41c5d6f8ccc6" class="" rel="tag">Lincoln</a> için 40 milyon euro

    Ocak’ta ’u isteyen , sambacıyı yine istedi.

    Ocak'ta 'u isteyen , sambacıyı yine istedi. Love için takasa açık olduklarını belirten , takas için 'tan isim istedi. Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki 'ü isterken; ekibi ise "Love + 40 milyon euro" yanıtını verdi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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