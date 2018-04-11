Ümraniye’de özel konuklar – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Ümraniye’de özel konuklar

    Ümraniye’de özel konuklar
    AKHİSAR maçı hazırlıklarını sürdüren 'ın dün çok özel konukları vardı. 'ın antrenmanını sosyal sorumluluk projesi kapsamında Otizm Haftası dolayısıyla Mimoza Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen özel konuklar da takip etti. Başkan Fikret, ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirerek imza dağıttı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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