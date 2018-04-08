Veli artık sahalarda – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Veli artık sahalarda

    Veli artık sahalarda

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan , sahalara döndü.

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan , sahalara döndü. En son 26 Ocak 2017'de 'a karşı kupada oynayan Veli, dün U21 Takımı'nın 'yi 1-0 yendiği maçta forma giydi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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