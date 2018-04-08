Tamer Tuna: "Hiç beklemiyordum"
“Beşiktaş karşısında beklediğimiz oyunu sergileyemedik. İki haftada iki mağlubiyet aldık ve hedeflerimizden saptık. Ama toparlanacağız.”
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Başarılı olmak için her şeyi yaptıklarını ancak beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Tamer Tuna sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir mağlubiyeti hiç beklemiyorduk. Beşiktaş'ın oyununa karşılık vermekten zorlandık. Son iki haftada iki yenilgi aldık ve hedeflerimizden saptık. Ama toparlanacağız. 6 haftamız daha var ve üst sıralarda yer bulmak için mücadelemiz sürecek."
KALMAK İSTİYORUM
Tamer Tuna, hedeflerinin Avrupa olduğunu ama ligin çetin geçtiğini söyledi. Göztepe'nin hocası, "Hesapta olmayan puanlar kaybettik. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken seneye de takımda kalmak istediğini kaydetti.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:31
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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