Tamer Tuna: "Hiç beklemiyordum" – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    : "Hiç beklemiyordum"

    <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a>: "Hiç beklemiyordum"

    karşısında beklediğimiz oyunu sergileyemedik. İki haftada iki mağlubiyet aldık ve hedeflerimizden saptık. Ama toparlanacağız.”

    Göztepe , karşısında bir türlü istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade ederek, "Üzgünüz" diye konuştu. 'a puan için geldiklerini ancak düşündüklerini sahaya yansıtamadıklarını ifade eden genç teknik adam, "Hepimiz bu maça konsantre haldeydik ama beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık" ifadesini kullandı.

    MÜCADELEMİZ SÜRECEK
    Başarılı olmak için her şeyi yaptıklarını ancak beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir mağlubiyeti hiç beklemiyorduk. 'ın oyununa karşılık vermekten zorlandık. Son iki haftada iki yenilgi aldık ve hedeflerimizden saptık. Ama toparlanacağız. 6 haftamız daha var ve üst sıralarda yer bulmak için mücadelemiz sürecek."

    KALMAK İSTİYORUM
    , hedeflerinin Avrupa olduğunu ama ligin çetin geçtiğini söyledi. 'nin hocası, "Hesapta olmayan puanlar kaybettik. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken seneye de takımda istediğini kaydetti.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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